Ученый сравнил последствия землетрясения на Камчатке с Помпеями

Последствия землетрясения на Камчатке можно сравнить с катастрофой в Помпеях в I веке нашей эры. Об этом ТАСС заявил один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.

По словам ученого, глубинное землетрясение, связанное со стыком плит, которое произошло на Камчатке, приведет к существенным изменениям рельефа региона, а также береговой линии и даже морского дна. Однако последствия этого события люди смогут оценить лишь спустя время, добавил Тишков.

Он отметил, что похожая катастрофа произошла в Помпеях. Ученый заявил, что за счет извержения вулкана и землетрясения могут произойти глобальные перестройки, в результате которых целые города уходят на дно.

«Причем [катастрофа] в Помпеях имела локально-региональное значение, а здесь [камчатское землетрясение] — субрегиональное. Оно сказалось и на Беринговом, и на Охотском, и на Японском морях. И я думаю, что охват, конечно, этого землетрясения существенно шире. Существенно шире, чем во время Помпей», — заключил академик.

Землетрясение магнитудой 8,7 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки 30 июля. Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского. Оно стало сильнейшим в регионе за последние 73 года.

В камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук сообщили, что в результате землетрясения полуостров Камчатка сдвинулся на два метра на юго-восток. Ученые отметили, что смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году.

Ранее ученый заявил, что после землетрясения Камчатка немного снизилась по высоте.