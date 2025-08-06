Россиянин ударил ножом в живот сына и получил условный срок

Жителю Тюменской области дали три года условно за нападения с ножом на сына

В Тюменской области мужчина выпил и ранил сына ножом в живот, сообщает пресс-служба судебной системы региона.

Уголовное дело в отношении Олега Лошкарёва из Ялуторовска возбудили после того, как ночью 8 апреля мужчина, будучи пьяным, поссорился со своим сыном. Потерпевший рассказал, что жил вместе с отцом и бабушкой, за которой ухаживал, поскольку она болела и нуждалась в уходе. Бабушку доверить отцу он не мог, так как тот злоупотреблял алкоголем и иногда становился агрессивным.

В день инцидента отец решил поговорить с пожилой родственницей, а сын вошел в комнату и увидел родителя с ножом в руке. Он попросил отца успокоиться и убрать нож, но тот не послушался. Тогда сын попытался успокоить его и похлопал по плечу, а затем повернулся к бабушке. В этот момент отец ударил его ножом. Шокированный юноша убежал к соседям и вызвал скорую помощь.

Фигурант никак не компенсировал ущерб, но потерпевший не собирается подавать гражданский иск. Подсудимый частично признал вину, объясняя удар ножом как «машинальный», не умышленный, и выразил сожаление. Суд учел смягчающие обстоятельства, включая хорошее поведение подсудимого и отсутствие у него проблем с законом прежде. Мужчину признали виновным и дали ему три года условно.

Ранее судимый россиянин избил и ранил мужчину топором, но отделался условным сроком.