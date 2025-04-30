Судимый россиянин избил и ранил мужчину топором, но отделался условным сроком

Рецидивист получил условный срок за нападение с топором на мужчину под Тюменью

Житель Тюменской области жестоко избил мужчину обухом топора и отделался условным сроком. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В сентябре прошлого года ранее судимый 34-летний Алексей Тайлаков из Уватского района совершил очередное преступление. По версии следствия, он поссорился с мужчиной и на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений не менее 15 раз ударил его обухом топора по телу и голове. Затем рецидивист нанес удар лезвием по левой руке потерпевшего, в результате чего тот получил глубокую рану кисти с повреждением сухожилий.

Врачи квалифицировали эту травму как вред здоровью средней тяжести. Против Тайлакова возбудили уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ. С предъявленным обвинением мужчина согласился и был признан виновным. Суд не нашел отягчающих наказание обстоятельств и назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на один год условно с аналогичным испытательным сроком.

Ранее мужчину посадили на 7 лет за кражу 14 упаковок яиц из магазина в Петербурге.