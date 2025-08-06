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Врач объяснил, почему россияне массово скупают транквилизаторы и антидепрессанты

Врач Колмановский: россияне скупают транквилизаторы из-за напряжения в обществе
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Рост продаж антидепрессантов и транквилизаторов связан с повышением напряжения в обществе – все больше людей сталкиваются с нервным состоянием, объяснил психотерапевт Александр Колмановский. Никакой опасности в таких препаратах нет, просто люди стали чаще обращаться за медицинской помощью, заверил он в беседе с НСН.

Так специалист прокомментировал данные о том, что за первые шесть месяцев этого года продажи антидепрессантов и транквилизаторов выросли в денежном выражении на 16,9% до 4,6 млрд рублей. Это объясняется тем, что состояние людей меняется, считает Колмановский.

«Сейчас напряжение в обществе возросло, люди гораздо сильнее нервничают и чаще обращаются за помощью к психиатрам, — пояснил он. — Опасности в транквилизаторах никакой нет, неприятность связана лишь с тем, что все большее число людей находятся в нервном состоянии, ощущая повышенную тревожность».

Отметим, что в натуральном выражении рост рынка составил 9,8%. . Почти треть общего объема (32,8%) пришлась на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На противоположном конце рейтинга оказались Ненецкий автономный округ, Республика Тува и Чукотский автономный округ, где в сумме было продано всего 5 900 упаковок препаратов.

Ранее ученые выяснили, что популярный тип антидепрессантов уничтожает рак.

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