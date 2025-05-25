Популярный тип антидепрессантов уничтожает рак, выяснили ученые

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что популярные антидепрессанты могут стать прорывом в онкотерапии. Данные показали, что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) значительно усиливают противораковую активность иммунных клеток. Открытие опубликовано в научном журнале Cell.

К препаратам класса СИОЗС относятся такие препараты, как флуоксетин («Прозак»), пароксетин, сертралин («Золофт») и другие.

Специалисты обнаружили двойное действие антидепрессантов: уменьшение размеров опухолей на 50% в экспериментах с меланомой, раком груди и кишечника, повышение эффективности Т-киллеров — иммунных клеток, атакующих рак, а также достижение полной ремиссии при комбинации с иммунотерапией.

Препараты работают через регуляцию серотонина. Они блокируют белок SERT, повышая уровень «гормона счастья». За счет этого усиливаются противоопухолевые сигналы в иммунных клетках и подавляют механизмы, мешающие Т-клеткам атаковать рак.

Особенно впечатляющие результаты показала комбинация СИОЗС с иммунотерапией (ингибиторами контрольных точек). В экспериментах на мышах такое сочетание превзошло стандартное лечение.

Технология уже запатентована, и исследовательская группа готовится к клиническим испытаниям, которые могут открыть новую эру доступной комбинированной терапии рака.

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