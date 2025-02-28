Из Польши депортируют украинца, который показывал дорожным камерам средний палец

Из Польши решили выслать 19-летнего гражданина Украины, который регулярно нарушал ПДД, показывая в дорожную камеру средний палец. Об этом сообщает портал epoznan.pl.

В 2024 году водитель черного BMW 10 раз попал на камеры контроля скорости, установленные в разных районах страны. Несколько раз автомобилист превысил скоростные ограничения более чем на 50 км/ч в черте населенных пунктов и набрал 119 штрафных баллов. При этом он каждый раз делал непристойный жест, проезжая под камерой в момент нарушения, и в декабре им заинтересовались правоохранительные органы.

Нарушителем оказался 19-летний гражданин Украины. Также выяснилось, что в прошлом году он совершил кражу в магазине. Поэтому полицейские сочли, что молодой человек представляет угрозу национальной безопасности, и решили добиться его депортации. Кроме того, на украинца наложили восьмилетний запрет на повторный въезд в Шенгенскую зону. Сейчас юноша находится в центре содержания иностранцев в Лешноволе.

Ранее российского туриста депортировали с Бали за пение на фоне священного вулкана.