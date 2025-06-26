Депортированные из РФ украинцы застряли на границе Грузии

Депортированные из Российской Федерации граждане Украины застряли на границе Грузии. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на своего корреспондента в Тбилиси.

По ее информации, речь идет примерно о 40 украинцах.

«Грузинская сторона тщательно проверяет их, посольство Украины в Грузии также требует оформления всех необходимых документов», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что депортированные отбывали разные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях России.

В мае администрация президента США Дональда Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе более чем 200 тыс. украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах.

В апреле власти Грузии сократили гражданам Украины срок безвизового пребывания в стране с трех лет до одного года. Украинцы, которые въехали в Грузию до 24 февраля текущего года, смогут продлить свое пребывание до 24 февраля 2026 года. В 2023 году срок безвизового пребывания для украинцев продлялся с одного года до двух, а в прошлом году — с двух до трех лет.

Ранее президент Грузии рассказал о давлении Запада по поводу украинского конфликта.