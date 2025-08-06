В России оценили инициативу отправлять сотрудниц на удаленку во время менструации

В России не стоит переводить сотрудниц на удаленный формат работы в период менструации. Об этом «Радио 1» заявила врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

Она подчеркнула, что это может дать обратный результат, поскольку россияне пока не достигли необходимого уровня уважения к физиологии женщин.

«Я плохо к такому отношусь, потому что тогда всем другим сотрудникам станет ясно, почему коллега вдруг ушла на дистанционную работу. У нас не до такой степени люди грамотные и воспитанные. Я боюсь, что это будет создавать стигматизацию к женщинам репродуктивного возраста», — пояснила Ерофеева.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая до этого говорила, что женщинам в РФ могут разрешить работать в удаленном формате в период менструации. По словам парламентария, данная инициатива имеет несколько целей. Одна из них заключается в «создании благоприятных условий для совмещения работниками профессиональных и семейных обязанностей». Кроме того, власти надеются повысить мотивацию россиян к родительству и многодетности, а также укреплению традиционных семейных ценностей.

Ранее в Госдуме не поддержали обязательный перевод беременных женщин на удаленку.