В Госдуме не поддержали обязательный перевод беременных женщин на удаленку

Большинство российских работодателей сегодня предоставляют возможность дистанционной работы беременным и кормящим сотрудницам, поэтому дополнительные меры в этом направлении не нужны. Так идею своих коллег обязать компании переводить беременных и многодетных матерей на удаленку в беседе с НСН оценила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.

В организациях, где есть такая возможность, она активно реализуется в рамках трехстороннего соглашения между работодателями, профсоюзами и государством о поддержке демографического стандарта, отметила депутат.

«Работодатели сами заинтересованы в том, чтобы у них были семейные сотрудники, потому что это лучшие сотрудники, они не перебегают с места на место, если созданы выгодные и комфортные условия. Но перевод на дистанционную работу не должен быть по указке — сейчас работодатели делают это по собственному желанию, потому что видят в этом выгоду, в том числе и для себя», — убеждена парламентарий.

По мнению Буцкой, работодатели идут навстречу сотрудницам на фоне того, что в сегодняшних условиях на рынке труда поиск новых работников, их обучение обходится компаниям дороже. При этом она добавила, что при поступлении соответствующего законопроекта в профильный комитет, он будет рассмотрен.

Напомним, речь идет об инициативе депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, которые разработали законопроект об обязательстве работодателей переводить на удаленку беременных женщин и одиноких родителей, воспитывающих ребенка до 14 лет, а также работников, имеющих троих и более детей или ребенка-инвалида. Распространить действие документа предлагается на профессии, специфика которых позволяет перевод на дистанционный режим работы.

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