Битцевскому маньяку не разрешили перевестись в колонию ближе к Москве

Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил иск Александра Пичушкина, более известного как «битцевский маньяк», о переводе из колонии «Полярная сова» в исправительное учреждение, расположенное ближе к столице. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Осужденный на пожизненный срок Пичушкин попросился в колонию «Торбеевский централ», расположенную менее чем в 500 км от столицы. От его нынешней колонии, расположенной в поселке Харп, до Москвы — порядка 3500 км. Осужденный объяснил, что хочет быть поближе к его пожилой матери.

Однако суд принял решение оставить его в прежнем исправительном учреждении.

В начале апреля Пичушкин сообщил о причастности еще к 11 нераскрытым делам. ФСИН уточнила, что признания получили во время совместной работы с МВД. Однако эксперты предположили, что «битцевский маньяк» сделал это заявление, чтобы выбраться на время из колонии в Москву под предлогом следственных действий.

Ранее Пичушкин обзавелся 14-летней поклонницей, которая напала на семилетнего ребенка.