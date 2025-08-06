В деле с экс-госсекретарем Дагестана пришлось задействовать спецназ

Спецназ высаживался с вертолета для обеспечения следственных действий на федеральном нефтеперевалочном предприятии «Дагнефтепродукт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

ФСБ РФ совместно с Генпрокуратурой и МВД пресекла крупную мошенническую схему, в рамках которой у государства был похищен «Дагнефтепродукт», говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что арестовано имущество экс-госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова, причастного к хищению у государства этого нефтекомплекса, и других фигурантов дела о мошенничестве. Сумма ущерба составила около 3 млрд рублей, отметили в ФСБ.

25 июня сотрудники силовых структур задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Перед этим в республике и ряде российских городов прошли масштабные обыски, силовики «изъяли огромное количество налички». Оперативники посетили 50 адресов, связанных с именем чиновника. Задержание госсекретаря связывают с расследованием незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на экс-госсекретаря Дагестана завели два исполнительных производства