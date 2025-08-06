На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В деле с экс-госсекретарем Дагестана пришлось задействовать спецназ

Спецназ задействовали для обеспечения следственных действий в «Дагнефтепродукте»
true
true
true

Спецназ высаживался с вертолета для обеспечения следственных действий на федеральном нефтеперевалочном предприятии «Дагнефтепродукт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

ФСБ РФ совместно с Генпрокуратурой и МВД пресекла крупную мошенническую схему, в рамках которой у государства был похищен «Дагнефтепродукт», говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что арестовано имущество экс-госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова, причастного к хищению у государства этого нефтекомплекса, и других фигурантов дела о мошенничестве. Сумма ущерба составила около 3 млрд рублей, отметили в ФСБ.

25 июня сотрудники силовых структур задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Перед этим в республике и ряде российских городов прошли масштабные обыски, силовики «изъяли огромное количество налички». Оперативники посетили 50 адресов, связанных с именем чиновника. Задержание госсекретаря связывают с расследованием незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на экс-госсекретаря Дагестана завели два исполнительных производства

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами