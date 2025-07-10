На экс-госсекретаря Дагестана завели два исполнительных производства

Бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов оказался должником по кредитным обязательствам на сумму более 38 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, Федеральная служба судебных приставов возбудила два исполнительных производства в отношении Магомедова. Оба дела зарегистрированы в тот же день, когда появилась информация о его задержании.

Одно из производств касается долга по кредитным платежам. Сумма задолженности составляет 38 тыс. рублей, взысканием занимается подразделение ФССП по Кабардино-Балкарии.

Второе дело связано с «иным видом исполнения неимущественного характера» и находится в ведении Главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП — структуры, отвечающей за особо важные производства.

25 июня сотрудники силовых структур задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Перед этим в республике и ряде российских городов прошли масштабные обыски, силовики «изъяли огромное количество налички». Оперативники посетили 50 адресов, связанных с именем чиновника. Задержание госсекретаря связывают с расследованием незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности иска Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана.