Российский суд подтвердил информацию об аресте профессора РЭУ имени Плеханова

Суд в Москве подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы подтвердил информацию об аресте профессора Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Вадима Салтыковского, обвиняемого в государственной измене. Заявление с соответствующим содержанием опубликовано на официальном сайте инстанции.

«Постановлением <...> суда <...> от 28 июля 2025 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Салтыковского В.А. (профессор РЭУ им. Плеханова) <...> меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что фигуранта отправили в следственный изолятор до 25 сентября текущего года.

29 июля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил об аресте 60-летнего Вадима Салтыковского по подозрению в государственной измене. В РЭУ имени Г. В. Плеханова он вел курсы по мировой экономике. После того как в отношении профессора было возбуждено уголовное дело, его страница на сайте университета стала недоступна. При этом детали дела Салтыковского не разглашаются.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили бывшего профессора «Политеха» по делу о государственной измене.