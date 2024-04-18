Специалисту по гиперзвуку дали семь лет колонии по делу о госизмене

Суд в Петербурге огласил приговор в отношении бывшего профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого («Политех»), экс-директора НИИ гиперзвуковых систем Александра Куранова. Его приговорили к семи годам лишения свободы за измену государству, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации ресурса, уголовное дело по ст. 275 УК РФ рассматривалось под грифом «Совершенно секретно». Помимо лишения свободы, мужчине вменили штраф в размере 100 тыс. руб. При этом наказание оказалось меньше, чем предусмотрено статьей, а значит суд применил ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление).

В августе Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО Куранова по делу о государственной измене. Отмечается, что обвинения в отношении ученого связаны с передачей конфиденциальной информации зарубежному государству. Его работа над гиперзвуковым летательным аппаратом «Аякс» включала сотрудничество с учеными из Соединенных Штатов и КНР.

Ранее сообщалось, что в России выросло число приговоров по делам о государственной измене и шпионаже.