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Профессора РЭУ им. Плеханова арестовали по делу о госизмене

Суд арестовал профессора РЭУ Плеханова Салтыковского по делу о госизмене
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Depositphotos

Лефортовский суд Москвы арестовал профессора РЭУ им. Плеханова Вадима Салтыковского по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

60-летний преподаватель вел в университете курсы по мировой экономике. После возбуждения уголовного дела его страница на сайте вуза стала недоступна. Подробности обвинения не разглашаются в связи с засекреченным характером дела.

До работы в РЭУ Салтыковский занимал руководящие должности в Институте экономики ГУУ, возглавлял Центр тестирования иностранных граждан при МГЛУ и был заместителем председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии при ТПП РФ.

25 июля сообщалось, что правоохранительные органы рассматривают возможность проверки действий блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) на предмет госизмены.

В этот же день в столице Республики Удмуртия Ижевске 19-летняя девушка получила шесть с половиной лет колонии по статье о госизмене.

Ранее осужденный за госизмену основатель Group-IB в колонии стал подсобным рабочим.

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