Врач объяснил, могут ли экстрасенсы помочь бросить курить

Россияне начали прибегать к помощи экстрасенсов в попытках бросить курить – об этом сообщили 7% участников недавнего опроса. Однако такие способы расстаться с вредной привычкой чреваты негативными последствиями, в том числе срывами, рецидивами, предупредил врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев в беседе с 360.ru.

Курение – это не просто вредная привычка, а настоящая зависимость от никотина, то есть от психоактивного вещества, пояснил специалист. Оно приравнивается к таким заболеваниям, как алкоголизм и наркомания, подчеркнул он.

«Поэтому при помощи людей, которые говорят о том, что они обладают какими-то способностями, чем не обладают, например, обычные врачи, специалисты в данном случае, спастись от этой проблемы будет сложно», — пояснил Сараев, призвав обращаться не к гадалкам и экстрасенсам, а к врачам.

По его словам, зависимые от никотина люди при попытке бросить курить проходят через три основных этапа лечения, которые учитывают гендер человека, его возраст, сопутствующие заболевания. В зависимости от всех этих показателей врач назначает лекарства, помогающие справиться с абстинентным синдромом. Зачастую отказ от курения сопровождается расстройством пищевого поведения – люди начинают заедать стресс, переедать, набирать вес. В итоге это становится одной из причин возвращения к пагубной привычке, отметил медик.

В отдельных, особо тяжелых случаях, врачи назначают пациентам транквилизаторы, антидепрессанты, снотворные и прочие психотропные препараты. Это важно, так как при наличии каких-либо нарушений в психике человек начинает купить очень много, намеренно стараясь себя отравить.

«Это даже часть суицидального поведения является. Соответственно, здесь мы назначаем определенные препараты», — пояснил Сараев.

Сегодня основным методом лечения никотиновой зависимости является психотерапия, вокруг которой строятся остальные способы, включая физиотерапевтические процедуры. Среди них, например, иглоукалывание, гипноз, гипнотерапия. Важно помнить, что все эти меры – вспомогательные действия, которые могут помочь человеку только в комплексе с профессиональной помощью врачей, заключил специалист.

До этого ученые обнаружили связь между курением и заработками человека. Они выяснили, что увеличение количества пачко-лет на одну единицу было связано с уменьшением заработка на 1,8%. Это говорит о том, что сокращение курения на эквивалент пяти пачко-лет может привести к увеличению заработка на 9%. Исследование выявило существенные различия в заработках между курящими и некурящими среди молодых работников, особенно среди наименее образованных людей.

Ранее сообщалось, что россияне перестали покупать книги о том, как бросить курить.