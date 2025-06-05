Россияне перестали покупать книги о том, как бросить курить

Спрос на книги об отказе от курения упал в пять раз за год

Россияне резко перестали покупать книги с советами о том, как бросить курить. Об этом «Газете.Ru» сообщила федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город».

Сеть провела анализ продаж книг про отказ от курения и обнаружила, что за первый квартал 2025 года продажи книг, помогающих бросить курить, снизились в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«Такая динамика продаж наводит на мысль, что российские курильщики активно избавляются от вредной привычки или уже успешно с ней справились, что приводит к сокращению спроса на соответствующую литературу», — предположили представители сети.

В топ-3 самых продаваемых книг по отказу от курения за первый квартал 2025 года вошли книги Аллена Карра «Легкий способ бросить курить», «Единственный способ бросить курить», «Бросай курить, не набирая вес».

Всего за все время продаж в книжной сети «Читай-город» было продано более 70 тысяч экземпляров книг разработчика методик по отказу от вредной привычки Аллена Карра.

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