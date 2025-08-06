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Россиянам объяснили, зачем нужны временные лимиты на посещение ресторанов

Ресторатор Гаспаров: временные лимиты на посещение ресторанов уменьшают очередь
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Рестораны вводят ограничения по времени пребывания для посетителей, в том числе, для оптимизации работы в пиковые часы. Об этом РИАМО рассказал ресторатор, идейный вдохновитель ресторанной группы GASK Bro Group Сергей Гаспаров.

«Бронируя столик в ресторане, мы все чаще слышим об ограничении времени посещения — в среднем выделяют около двух часов. Эта практика вызывает споры, но в основном она продиктована экономическими реалиями и логикой работы заведений. Ресторан зарабатывает на обороте столов. Если гости занимают столик на четыре-пять часов, заведение теряет возможность принять новых посетителей и, соответственно, деньги», — пояснил эксперт.

По его словам, временные слоты являются управленческой необходимостью, которая позволяет справедливо распределить столики и уменьшить очереди. Он отметил, что реакция гостей на такие правила бывает неоднозначной. Некоторым посетителям это портит общее впечатление о ресторане, добавил Гаспаров.

Шеф-повар ресторана Ruski Александр Волков-Медведев до этого говорил, что в России делают потрясающие сыры. По его мнению, в ближайшие 5-10 лет ресторанная индустрия в России дойдет до совершенства.

Ранее во «Вкусно — и точка» рассказали, как снизят уровень шума в закрытом заведении.

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