Московские рестораны почти полностью перешли на российские продукты

В России делают потрясающие сыры, заявил шеф-повар ресторана Ruski Александр Волков-Медведев.

По его мнению, в ближайшие 5-10 лет ресторанная индустрия в России дойдет до совершенства.

«У нас производят все, начиная от окороков хамона, заканчивая суперкачественной фуа-гра. Нет никак проблем с тем, чтобы использовать все российское», — сказал он.

Шеф-повар отметил, что в любом магазине любого российского города можно купить качественные продукты из разных уголков страны.

Волков-Медведев добавил, что в своем ресторане в меню многие позиции делают самостоятельно.

«Просто покупаем базовый продукт, сами его обрабатываем, вялим и в готовом виде подаем гостям. Понятно, что мы не можем выращивать кофе, пряности и специи, климат не позволяет. Остальное мы полностью заменили», — сказал он.

Также шеф-повар сети ресторанов «Магадан» Виталий Сахнов рассказал, что фарерского лосося в ресторане заменили на мурманского, а устрицы из Японии, Франции и Намибии выращивают на территории России.

«В целом мы полностью перешли на отечественные продукты, то есть у нас ресторан локальной кухни: магаданская креветка, камчатский краб, щука, якутский омуль и так далее. Все эти виды рыб мы используем у себя в ресторане», — сказал он.

Шеф-повар добавил, что у местных поставщиков более стабильная цена.

Еще один очевидный плюс, по его словам, возможность приехать на рыболовецкую ферму и увидеть путь продуктов до прилавка.

«Ты всегда можешь договориться и посмотреть, где и как выращивают те же овощи. Можно выбрать их специально под себя, допустим, огурчики размером 6-7 сантиметров, молодые с несформировавшейся семечкой, нежные, сочные. Разные кабачки, помидоры, баклажаны и так далее», — сказал Сахнов.