Во «Вкусно — и точка» рассказали, как снизят уровень шума в закрытом заведении

В закрытом ресторане «Вкусно – и точка» снизят уровень шума после инженерных работ

В московском управлении Роспотребнадзора сообщили о закрытии ресторана сети «Вкусно – и точка» на Веселой улице на месяц из-за высокого уровня шума. В пресс-службе ресторана сообщили «Газете.Ru», что шум устранят.

«На данный момент в предприятии на ул. Веселая проводятся необходимые инженерные работы с последующими замерами для снижения уровня шума в ночное время», — сказали там.

До этого столичный Роспотребнадзор сообщил о временном закрытии одного из ресторанов сети быстрого питания «Вкусно – и точка» на юге Москвы из-за превышения допустимого уровня шума в ночное время. По ночам из предприятия исходил шум при работе инженерно-технического оборудования.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки в связи с «непосредственной угрозой жизни и здоровью» жителей многоквартирного дома, был составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия, объект опечатали.

Ранее «Вкусно — и точка» подверглась масштабной кибератаке.