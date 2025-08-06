В Новосибирске девушка избила собаку в лифте и попала на видео

В Новосибирске девушка применила силу к своей собаке и попала на видео, его публикует kp.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке на Гурьевской улице. Сначала местные жители услышали громкий вой собаки, а затем просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Оказалось, что девушка зашла со своим питомцем в лифт, где начала его бить ногами и руками, а также сильно дергать за поводок. По словам соседей живодерки, она мучает собаку уже долгое время. Вой из ее квартиры якобы доносится на протяжении шести месяцев.

Жильцы дома собираются написать коллективное заявление, чтобы привлечь соседку за жестокое обращение с животными.

До этого россиянин поймал собаку в капкан, расправился с ней и получил штраф в 40 тысяч. Мужчина заявил, что она якобы съела его кур и гоняла по лесу кабанов. Жители поселка знали собаку как спокойную и дружелюбную, поэтому не поверили бывшему охотоведу, который всегда отличался агрессивным и неадекватным поведением. По словам местных, мужчина уже не раз расставлял капканы в местах, где гуляют люди, и демонстрировал оружие, а в 2002 году даже расправился с питомцем одной из сельчанок. Живодера отдали под суд за жестокое обращение с животным, но он так и не признал своей вины.

Ранее нижегородец спас котенка, которого его сосед смыл в унитаз.