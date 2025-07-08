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Нижегородец спас котенка, которого его сосед смыл в унитаз

Мужчина спас котенка из канализации в Нижнем Новгороде
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Telegram-канал «Ni Mash»

Неизвестный смыл котенка в унитаз в Нижнем Новгороде, сообщает Ni Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в одном из домов на Максима Горького. На жалобный писк, который разносился по подъезду, обратил внимание местный житель по имени Артем, который возвращался с работы. Мужчина пошел на звук и нашел в подвале котенка, который застрял в канализационной трубе.

Чтобы освободить животное из ловушки, нижегородцу пришлось вскрыть конструкцию. Мужчина уверен, что котенок бы утонул, если бы он опоздал буквально на пару минут. Кто из жильцов так жестоко обошелся со своим питомцем, неизвестно.

До этого на Урале мужчина расправился с кошкой посреди улицы и выбросил ее в мусорный бак. Инцидент произошел в Красноуфимске. В полиции о случившемся узнали из соцсетей, в одной из публикаций говорилось, что местный житель расправился с собственной кошкой и избавился от ее тела. Подозреваемого уже задержали, им оказался ранее судимый мужчина. Задержанный пояснил, что совершил противоправные действия, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее неизвестный надругался над котенком в подъезде дома в Подмосковье.

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