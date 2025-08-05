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В Китае откроют исследовательский центр барбекю, который обучит 1000 мастеров за 3 года

SCMP: в Китае откроют научно-исследовательский институт барбекю
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VCG/Getty Image

Власти китайского города Юэян, расположенного в провинции Хунань, объявили о создании первого в стране научно-исследовательского института барбекю, пишет South China Morning Post. Проект реализуется в партнерстве между Открытым университетом Юэяна и местной Ассоциацией барбекю.

Новый институт намерен профессионализировать одну из самых любимых сфер уличной еды в стране — приготовление барбекю — и подготовить тысячу квалифицированных мастеров гриля за три года. Программа обучения рассчитана на два с половиной года теоретических занятий и полугодовую стажировку. Планируется ежегодный набор от 50 до 100 студентов.

Курс будет доступен для выпускников школ, молодежи вне учебной системы и действующих работников отрасли, желающих повысить квалификацию и получить официальное подтверждение профессионального уровня. Инициатива все еще находится на стадии планирования. По словам представителя Ассоциации барбекю Цяо, в этом году набор студентов проводиться не будет.

«Поскольку проект только запускается, мы сосредоточимся на привлечении широкой общественности в следующем году», — говорится в заявлении.

Согласно исследованию Grand View Research, рынок барбекю в Китае в 2024 году достиг объема $421,9 млн и может вырасти до $606,5 млн к 2030 году. Только в Юэяне работает более 2000 тематических заведений, обеспечивающих 50 тысяч рабочих мест и генерирующих свыше $280 млн в год.

Ранее сообщалось, что университет в Британии предлагает студентам получить степень по магии.

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