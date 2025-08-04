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Стоматолог раскрыла опасность дешевых пломб с маркетплейсов

Стоматолог Мелехова заявила, что из-за пломб с маркетплейсов можно потерять зубы
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После самостоятельной установки дешевой пломбы с маркетплейса можно потерять зубы. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова.

«Если пациент хочет еще чаще ходить к стоматологу и лечить не просто кариес, а уже осложнения кариеса в виде пульпитов, периодонтитов или вовсе потерять зубы, то, конечно, можно такие ставить пломбы с маркетплейсов. Когда мы по классике ставим пломбу, мы вначале очищаем кариозную полость от бактерий и измененного дентина, потом ее обрабатываем специальными растворами, то есть проводим ее дезинфекцию, убираем все остатки бактерий, потом ее герметизируем праймером-бондом и только после этого восстанавливаем анатомическую — ключевое слово анатомическую — форму зуба. То есть воссоздаем зуб таким, каким он был до того, как кариес его разрушил. Если мы ставим эту пломбу с маркетплейса в домашних условиях, мы берем и ставим залипуху на зуб, не убрав бактерии, не убрав измененные ткани. Я уже не говорю про специальный протокол дезинфекции и про герметизм идеальной такой пломбы. Мы запечатали такой зуб пломбой с маркетплейса, туда меньше попадает кислород, зубная паста, из слюней минеральный комплекс. Там прекрасно себя чувствуют бактерии, создают себе еще более кислую среду за счет продуктов своей жизнедеятельности и начинают еще более активно размножаться», — сказала она.

Врач подчеркнула, что под дешевой пломбой зуб будет быстрее разрушаться, поэтому в дальнейшем придется устанавливать коронку. Кроме того, будет страдать гигиена и функция органа.

«Человек визуально снаружи первое время не видит никаких изменений, у него залеплен зуб, но что происходит под этой пломбой — идет более быстрое и активное разрушение этого зуба. А когда зуб заболит, будет уже поздно, уже начинается вовлечение в процесс нерва, и, соответственно, нужно уже не просто ставить пломбу, а заниматься более сложной работой, то есть чистить каналы, пломбировать их и только после этого восстанавливать зуб, но уже не пломбой, а готовить его под коронку. Плюс гигиена будет страдать, поскольку такая пломба будет иметь какие-то поднутрения, туда будет попадать пища и также помогать развиваться нашим бактериям и ускорять процесс развития кариеса. Про анатомию тоже мы говорить не будем, потому что мы восстанавливаем то, каким был зуб, а здесь как залепили, так и залепили, соответственно, будет страдать и функция, то есть этот зуб не будет полноценно нести нагрузку и выполнять свою функцию», — добавила она.

По словам Мелеховой, использовать пломбу с маркетплейса можно только в экстренном случае при условии, что в скором времени пациент посетит врача.

В последнее время на маркетплейсах появилось много объявлений с пломбами для самостоятельной установки, стоимость которых начинается от 100 рублей.

Ранее врач объяснила, кому нельзя делать отбеливание зубов.

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