Стоматолог предупредил об опасных последствиях долгого отсутствия зубов

Человек может столкнуться с изменением формы челюсти при долгом отсутствии одного или нескольких зубов. Об этом РИАМО рассказал стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Юрий Калинин.

По его словам, на фоне изменения баланса жевательной нагрузки в челюсти другие зубы будут смещаться и сталкиваться с большим давлением. Это приведет к тому, что эмаль будет изнашиваться быстрее.

«Если зуб отсутствует длительное время, повышается риск развития аномалий прикуса, перегрузки других зубов, а также происходит постепенная атрофия костной ткани. Это серьезно усложняет возможность установки имплантов в будущем», — уточнил Калинин.

Кроме того, это грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). На фоне того, что еда будет перевариваться хуже, в организме увеличится нагрузка на желудок, что. Это может вызвать гастрит, панкреатит и другие проблемы с пищеварением, заключил врач.

Стоматолог-ортопед клиники «Дантистофф» Александр Оганезов до этого рассказал «Газете.Ru», что из-за кариеса и его осложнений пациенты теряют зубы. Стоматолог отметил, что пациенты также теряют зубы из-за пародонтита — хронического воспаления десен, при котором ослабевают околозубные ткани и начинается расшатывание и выпадение.

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