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Афтершок зафиксирован на Камчатке после крупного землетрясения

Афтершок магнитудой 5,7 зафиксирован на Камчатке
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Александр Пирагис/РИА Новости

Афтершок магнитудой 5,7 зарегистрирован на Камчатке после крупного землетрясения, произошедшего 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Отмечается, что афтершок был зафиксирован на глубине 82,3 км.

Расстояние от зоны подземных толчков до Петропавловска-Камчатского составляет 342 км.

Полуостров Камчатка сдвинулся на два метра в результате землетрясения, которое произошло у его берегов в Тихом океане 30 июля и стало самым сильным за последние 73 года. Максимальные косейсмические смещения наблюдались в южной части полуострова — там они составили почти 2 метра, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук. В Госдуме заявили, что эти показатели все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были раскрыты последствия землетрясения на Камчатке.

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