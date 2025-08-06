Стало известно, как организаторы теракта в «Крокусе» общались между собой

Исполнители и пособники теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске использовали особый сленг и псевдонимы для общения друг с другом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что члены террористической организации зачастую не знали настоящих имен тех, с кем осуществляли совместную преступную деятельность.

Вечером 22 марта 2024 года вооруженная группа напала на зрителей в «Крокусе» перед началом выступления рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, позже прогремели взрывы и в зале начался пожар.

На прошлой неделе сообщалось, что один из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», за две недели до теракта приезжал туда, чтобы провести разведку. Чтобы обследовать место совершения готовящегося теракта, Шамсидин Фаридуни 7 марта 2024 года посетил концерт итальянского певца Алессандро Сафина. Там он изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость.

Организаторы теракта выделили для приобретения оружия 350 тыс. рублей.

Ранее исполнители теракта в «Крокусе» полностью признали свою вину.