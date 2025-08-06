Москвичей ждет солнечная среда, но к выходным вернутся дожди

Синоптик Тишковец: в Москве 7 августа ожидается до +27°C и сухая погода

В среду москвичей ожидает сухая и теплая погода: температура воздуха в течение дня поднимется до +24…+27°C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, такое улучшение стало возможным благодаря влиянию высотного гребня антициклона, создающего «окно» солнечной и комфортной погоды.

Тишковец уточнил, что на западе и северо-западе Московской области к вечеру возможны локальные кратковременные осадки. Ветер будет западным, со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит около 747 мм ртутного столба.

В четверг ситуация изменится: через регион пройдет холодный фронт, который принесет ливни с интенсивностью до 10–13 мм осадков. Это приведет к снижению дневной температуры до +18…+21°C. В пятницу и субботу возможны небольшие дожди, при этом воздух будет прогреваться до +20…+23°C, добавил метеоролог.

До этого главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве и Подмосковье до конца текущей недели ожидается нестабильная погода — дожди с грозами будут сменяться солнцем и повышением температуры воздуха. Это связано с попаданием столичного региона в область промежуточного гребня циклона.

Ранее москвичей предупредили о резком изменении погоды.