На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичей ждет солнечная среда, но к выходным вернутся дожди

Синоптик Тишковец: в Москве 7 августа ожидается до +27°C и сухая погода
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В среду москвичей ожидает сухая и теплая погода: температура воздуха в течение дня поднимется до +24…+27°C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, такое улучшение стало возможным благодаря влиянию высотного гребня антициклона, создающего «окно» солнечной и комфортной погоды.

Тишковец уточнил, что на западе и северо-западе Московской области к вечеру возможны локальные кратковременные осадки. Ветер будет западным, со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит около 747 мм ртутного столба.

В четверг ситуация изменится: через регион пройдет холодный фронт, который принесет ливни с интенсивностью до 10–13 мм осадков. Это приведет к снижению дневной температуры до +18…+21°C. В пятницу и субботу возможны небольшие дожди, при этом воздух будет прогреваться до +20…+23°C, добавил метеоролог.

До этого главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве и Подмосковье до конца текущей недели ожидается нестабильная погода — дожди с грозами будут сменяться солнцем и повышением температуры воздуха. Это связано с попаданием столичного региона в область промежуточного гребня циклона.

Ранее москвичей предупредили о резком изменении погоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами