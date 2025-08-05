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Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Вильфанд: погода в Москве улучшится 6 августа
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Погода в Москве и Санкт-Петербурге резко изменится в лучшую сторону в среду, 6 августа. Об этом Ura.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Замечательная погода без осадков, солнечно, небольшая облачность, температура +25…27°C, ночью +16…18°C», — рассказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что к концу недели ожидается температурный фон близкий к норме или ниже на 1°C. Ночью температура прогнозируется в пределах +9…+15°C, а днем — +20…+25°C.

Вильфанд отметил, что тропические ливни, которые обрушились на Москву, являются нетипичным явлением, а также явным последствием изменения климата.

Днем 5 августа главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве и Подмосковье до конца текущей недели ожидается нестабильная погода – дожди с грозами будут сменяться солнцем и повышением температуры воздуха. Это связано с попаданием столичного региона в область промежуточного гребня циклона.

Ранее москвичам пообещали лужи по пояс.

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