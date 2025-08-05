Синоптик спрогнозировала новые дожди и грозы в Москве и Подмосковье

Синоптик Позднякова: на этой неделе в Москве и области сохранятся дожди и грозы

В Москве и Подмосковье до конца текущей недели ожидается нестабильная погода – дожди с грозами будут сменяться солнцем и повышением температуры воздуха. Это связано с попаданием столичного региона в область промежуточного гребня циклона, объяснила главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.

По словам синоптика, после вчерашних обильных ливней сегодня погода начнет постепенно меняться – дожди будут кратковременные, выпадет не более 2-14 мм осадков. Температура воздуха сегодня днем не поднимется выше +26 градусов.

Завтра, в среду, формировать погоду будет уже область промежуточного гребня циклона, на фоне чего ожидается солнечная, теплая погода, а также переменная облачность без осадков. Ночью, по словам синоптика, температура воздуха составит +15…+17 градусов, днем – +24…+26 градусов в столице и до +27 градусов по области.

«То есть температура воздуха будет оставаться чуть выше климатической нормы», — пояснила Позднякова.

В четверг сухая погода снова сменится кратковременными дождями, которые задержатся до конца рабочей недели. В четверг и пятницу воздух прогреется до +22…+25 градусов.

«Что касается предварительного прогноза на субботу, то там погоду вновь будет определять гребень циклона, — отметила Позднякова. — При переменной облачности осадков не ожидается, ночи станут более прохладными, с преобладающей температурой +12…+17 градусов».

Днем в первый выходной прогнозируется от +20 до +25 градусов, добавила синоптик. По ее словам, погода будет периодически налаживаться, но ненадолго – в целом она останется нестабильной.

Напомним, за последние сутки в Московском регионе выпало до 130% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что наиболее сильные дожди наблюдались в Наро-Фоминске, где выпало 84 миллиметра осадков — это 130% от всего объема осадков, положенного на август. По словам синоптика, в Москве на метеостанции ВДНХ за сутки зарегистрировали 34 миллиметра дождя, на Балчуге — 30 миллиметров, а в Бутово — 35 миллиметров, что составляет примерно 45% от месячной нормы. При этом суточный рекорд осадков для Москвы составляет 37,8 миллиметров и был зафиксирован в 1989 году.

Ранее синоптик предупредил, что изменение климата в ближайшие годы приведет к 40-градусной жаре в Москве.