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Сильное наводнение на севере Индии привело к серьезным разрушениям

Во время наводнения в Индии более 100 человек пропали без вести
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Indian Army Central Command/Reuters

В штате Уттаракханд на севере Индии произошло сильное наводнение. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Огромные потоки воды и грязи обрушились на популярную у туристов деревню Дхарали, расположенную в Гималаях. В результате было уничтожено и повреждено значительное количество домов и деревьев. В настоящее время улицы деревни завалены обломками. В некоторых местах грязь доходит до крыш домов.

По имеющейся предварительной информации, свыше 100 человек пропали без вести. Ожидается, что число пострадавших от стихии будет увеличиваться.

В настоящее время в деревне идет поисково-спасательная операция. В Дхарали вошли подразделения индийской армии. Они уже спасли более 20 человек.

28 июля министерство водного хозяйства Китая объявило режим экстренного реагирования в Пекине из-за угрозы наводнений. Причиной стали сильнейшие ливни, обрушившиеся на столицу с 24 июля. В водохранилище Миюнь в северо-восточном пригороде зафиксирован рекордный приток воды с момента его создания в 1964 году.

Ранее на север Вьетнама обрушился шторм «Вифа».

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