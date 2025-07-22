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На север Вьетнама обрушился шторм «Вифа»

AP: в северной части Вьетнама заметили сильный ветер и ливни от шторма «Вифа»
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Depositphotos

В северной части Вьетнама зафиксировали сильный ветер и мощные ливни, которые принес шторм «Вифа». Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, максимальная скорость ветра достигала 102 км/ч. После выхода на берег шторм начал двигаться на юго-запад.

В публикации говорится, что в понедельник «Вифе» была присвоена категория тайфуна, но постепенно он ослаб до уровня тропического шторма. Журналисты отметили, что из-за стихии в нескольких населенных пунктах затоплены автомобильные дороги, повалены деревья. Кроме того, в некоторые районы провинции Хынгйен остались без электричества.

Погода отразилась также на работе аэропортов города Хайфон и провинции Каунгнинь.

По словам водителя такси из Ханоя Минь Доана, он не будет выходить на работу, если шторм будет серьезным, поскольку остается риск наводнения.

До этого сообщалось, что российские туристы в Таиланде остались без электричества и доступа к пляжам из-за тропического шторма. По словам туристов, сейчас шторм ломает деревья и рекламные щиты на Пхукете, а в воздухе витают крыши вилл и остановок. На фоне разгула стихии почти все рестораны и пляжи в городе закрыты.

Ранее жители Гонконга рассказали о поваленных деревьях и закрытых кафе из-за тайфуна «Вифа».

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