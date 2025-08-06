Россиянам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ

Россияне могут претендовать на субсидию, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) превышают определенный процент дохода. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, речь идет, как правило, о тех гражданах, кто тратит на оплату ЖКУ больше 22% дохода. Однако в некоторых регионах порог может быть ниже. К примеру, в Москве это 10%. Важным условием для получения субсидии является отсутствие судебных долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг за последние три года.

Как заявил эксперт, подать соответствующую заявку можно через «Госуслуги». Ее будут рассматривать до десяти рабочих дней.

«Если успеть подать заявление до 15-го числа, выплату начислят с текущего месяца», — продолжил Бондарь.

Также он отметил, что субсидия предоставляется на полгода. По истечении этого срока она может быть продлена.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев заявил, что в России с 1 марта 2026 года изменится дата предоставления квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вместо первого числа месяца, как это было ранее, платежные документы будут предоставляться до пятого числа. Депутат подчеркнул, что данное нововведение призвано исключить возможные задержки в предоставлении квитанций.

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