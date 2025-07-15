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В России с 1 марта изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ

Депутат Кошелев: квитанции за ЖКХ будут приходить 5-го числа месяца
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Alexander Legky/Global Look Press

В России с 1 марта 2026 года изменится дата предоставления квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вместо первого числа месяца, как это было ранее, платежные документы будут предоставляться до пятого числа, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

Он подчеркнул, что данное нововведение призвано исключить возможные задержки в предоставлении квитанций. Он также заявил о намерении создать четкий и логичный алгоритм в сфере оказания услуг ЖКХ в России.

По мнению Кошелева, перенос срока предоставления квитанций является шагом на пути к созданию более прозрачной и ориентированной на потребителя системы жилищно-коммунального хозяйства, учитывающей реальные финансовые возможности и потребности граждан.

До этого член комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский сообщил о возможности перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан России в периоды их отсутствия по месту жительства, связанные с командировками, дачным сезоном или отпусками.

Ранее в Нижегородской области было запущено цифровое ЖКХ с ИИ.

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