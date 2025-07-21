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Россиянам назвали секреты экономии на ЖКХ

Специалист Белолипецкий: создание ТСЖ поможет сэкономить на ЖКХ
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Коллективные действия жильцов многоквартирного дома помогут им сэкономить на услугах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом Pravda.Ru рассказал директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий.

По его словам, они могут создать ТСЖ, чтобы выступать в роли заказчика услуг.

«Функция заказчика, первое, что дает экономию средств — то, что заказчик сначала принимает работы, а потом их оплачивает. Когда он принимает работы, он знает, как можно и где сэкономить», — пояснил Белолипецкий.

Кроме того, он посоветовал не забывать про определенные бытовые правила, в том числе вовремя выключать свет. Однако он отметил, что это не даст существенно сэкономить.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев до этого говорил, что в России с 1 марта 2026 года изменится дата предоставления квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вместо первого числа месяца, как это было ранее, платежные документы будут предоставляться до пятого числа. Он подчеркнул, что данное нововведение призвано исключить возможные задержки в предоставлении квитанций.

Ранее сообщалось, что в России создано цифровое ЖКХ с компьютерным зрением и говорящим ИИ.

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