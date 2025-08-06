Депутат ГД разъяснил, как человеку действовать, если мошенники оформили на него кредит

Гаврилов: следует сообщить в полицию, если мошенники оформили на вас кредит

Если мошенники незаконно оформили на человека кредит, следует как можно скорее сообщить об этом в банк и в полицию, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Он подчеркнул, что первая реакция человека на то, что мошенники оформили на него кредит, это растерянность. Парламентарий отметил, что действующее законодательство и судебная практика дают возможность оспорить такие случаи.

В кредитную организацию следует отправить обращение о случае мошенничества через личный кабинет, почтой или подать заявление в офисе под отметку о приеме. В заявлении в полицию нужно указать, что действия третьих лиц повлекли оформление кредита без вашей воли, добавил Гаврилов.

Он отметил, что если пострадавшему будет отказано в возбуждении уголовного дела, то следует подать жалобу в прокуратуру, а на стадии расследования нужно попросить следователя назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

«Это может подтвердить, что действия заявителя в момент оформления кредита не были осознанными или совершались под давлением. Такие заключения могут сыграть решающую роль в суде», — рассказал Гаврилов.

Накануне сообщалось, что в республике Бурятии перед судом предстанет 22-летний житель Уссурийска Приморского края, которого обвиняют в мошенничестве и неправомерном доступе к охраняемой законом информации. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина оформил 236 кредитов на жителей Забайкалья без их ведома.

Ранее сообщалось, что более 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты.