Приморец оформил более 200 кредитов на россиян без их ведома

Житель Приморского края оформил 236 микрозаймов на россиян без их ведома

В Республике Бурятии перед судом предстанет 22-летний житель Уссурийска Приморского края, которого обвиняют в мошенничестве и неправомерном доступе к охраняемой законом информации. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина оформил 236 кредитов на жителей Забайкалья без их ведома.

«Для реализации махинаций молодой человек сначала подыскивал доверчивых граждан, которых за денежное вознаграждение уговаривал приобрести для него множество SIM-карт под предлогом дальнейшей передачи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Когда злоумышленник получал SIM-карты, он вычислял, какие из прежних владельцев не отвязали номера телефонов от «Госуслуг», после чего оформлял на них микрофинансовые займы.

От действий мужчины пострадали 52 человека и десять организаций. Общий ущерб, причинённый мошенником, составил более 1,6 млн рублей.

Полицейские установили, что злоумышленник действовал в составе организованной преступной группы, его сообщников установить не удалось.

Дело мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Саратове школьный сторож испугалась угроз и отдала мошенникам 1,5 млн рублей.