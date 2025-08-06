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Стало известно, когда могут начаться первые рейсы между Россией и Доминиканой

МИД РФ: зимой могут начаться первые рейсы между Россией и Доминиканой
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В зимнем сезоне могут начаться первые рейсы между Россией и Доминиканской Республикой. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

По его словам, власти Доминиканы заявляют о своем высоком интересе к возобновлению прямого авиасообщения с Российской Федерацией.

«При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне», — сказал дипломат.

В конце июня вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрий Горин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что Доминиканская Республика традиционно пользовалась большой популярностью у российских туристов, но отсутствие воздушного сообщения сдерживает туризм в регион.

Он также напомнил, что для РФ все еще действуют ограничения на пролет в воздушном пространстве Евросоюза, США и Канады — это нужно учитывать при запуске рейсов в Доминикану.

Авиасообщение между РФ и Доминиканой было приостановлено на фоне антироссийских санкций в 2022 году. По данным Минтранса РФ, до пандемии в 2020 году пассажиропоток превышал 400 тыс. человек.

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