В РСТ рассказали, почему российские туристы почти не летают в Доминикану

Доминиканская Республика традиционно пользовалась большой популярностью у российских туристов, но отсутствие воздушного сообщения сдерживает туризм в регион. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрий Горин. До этого в Минтрансе РФ сообщили, что прямые рейсы между странами могут возобновиться уже этой зимой.

«Сейчас рейсы выполняются российскими авиакомпаниями только в Венесуэлу и на Кубу. В Доминикану прямой перевозки нет, и поэтому цифра фактически очень минимальная, Пересадочные стыковочные рейсы получаются долгими по времени и требуют транзитных виз либо американских, либо шенгенских виз, что нелегко для туриста. Традиционно до ограничения международного сообщения и до пандемии Доминикана была очень популярным направлением, лидером в регионе. К сожалению, именно отсутствие воздушного сообщения очень сдерживает туризм. Отели по системе «Все включено» традиционно пользовались большой популярностью у российских туристов. На данный момент фактически туристического потока нет, только индивидуальные поездки для туристов, у которых есть возможности следовать транзитом, но через третьи страны», — сказал Горин.

Он напомнил, что для России все еще действуют ограничения на пролет в воздушном пространстве Евросоюза, США и Канады – это нужно учитывать при запуске рейсов в Доминикану.

«Ключевой вопрос с открытием воздушных сообщений — это гарантии авиакомпаниям по заправке флота, по его техническому обслуживанию и по отсутствию рисков ограничения на полеты. Так как исторически выполняли прямые рейсы в Доминикану только российские перевозчики, то, конечно, если все вопросы будут решены к зимнему расписанию, направление будет востребованным. И еще дополнение: так как действуют ограничения на пролет в воздушном пространстве Евросоюза, США и Канады, то рейсы летают по удлиненному маршруту — вместо 11 часов примерно до 14 часов составляет полетное время. Это может выполнять только широкофюзеляжный флот, который у российских авиакомпаний есть в наличии. Пример тому рейсы на Кубу, которые выполняются в облет закрытых территорий», — добавил Горин.

30 июня в Минтрансе сообщили, что Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканской Республикой, первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне.

Авиасообщение между РФ и Доминиканой было приостановлено на фоне антироссийских санкций в 2022 году. По данным Минтранса, до пандемии в 2020 году пассажиропоток превышал 400 тыс. человек.

Ранее стало известно о резком росте турпотока между Россией и Ираном.