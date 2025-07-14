Россияне рассказали, во сколько лет начинают путешествовать на свои деньги

Россияне начинают путешествовать на свои деньги в возрасте от 24 до 30 лет

Сервис по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет выяснил, когда россияне начинают самостоятельно путешествовать, какие направления выбирают и сколько тратят на первый самостоятельно оплаченный отпуск. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Большинство участников опроса (25%) впервые полностью оплатили свой отпуск в возрасте 24–26 лет. На втором месте — возрастная группа 27–30 лет (16%), а на третьем — 21–23 года (15%). При этом 14% респондентов смогли позволить себе отдых за свои деньги только после 30 лет. Любопытно, что 21% опрошенных никогда не оплачивали отпуск сами, а 2% сделали это еще до 18 лет.

Среди популярных направлений для первого самостоятельно оплаченного отпуска в верху списка: внутренний туризм (34%) — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Крым, а также города Золотого кольца. Второе место по популярности занимают страны СНГ (28%), включая Армению, Грузию и Прибалтику, тогда как третье место уверенно удерживают африканские направления (17%) — прежде всего Египет, Тунис и Марокко. Значительно реже россияне для туристического старта за свой счет выбирают страны Ближнего Востока (12%), Европы (4%), экзотические азиатские направления (2%) или далекие страны вроде Австралии и Канады (3%).

Анализ расходов на первую самостоятельную поездку показывает, что большинство ответивших (40%) потратили от 50 000 до 100 000 рублей. Чуть более четверти опрошенных (27%) вкладывали в поездку от 100 000 до 150 000 рублей, тогда как бюджет до 50 000 рублей оказывался достаточным для 14% путешественников. Более значительные суммы — от 150 000 до 200 000 рублей — тратили 11% респондентов, тогда как дорогостоящие поездки от 200 000 до 400 000 рублей могли себе позволить лишь 7%.

34% респондентов копили на первую поездку всего 1–3 месяца, а 33% — от 4 до 6 месяцев. При этом каждый пятый (21%) вообще не откладывали деньги специально, отправляясь в отпуск при первой финансовой возможности. Более длительное планирование характерно для меньшинства: 10% откладывали 7–12 месяцев, и лишь 2% тратили на сбор необходимой суммы более года. Данные свидетельствуют, что для подавляющего большинства россиян (67%) период подготовки к первому самостоятельному путешествию не превышает полугода.

Также в ходе исследования выяснилось, что 33% впервые оплачивают первый отпуск при зарплате от 50 000 до 100 000 рублей. 23% путешественников имели доход ниже 50 000 рублей, а 23% — от 100 000 до 150 000 рублей. 18% опрошенных имели доход 150–200 тысяч рублей. Лишь небольшая доля респондентов (5%) смогли полностью оплатить свой отдых при доходах свыше 200 тысяч рублей.

«Доминирование внутреннего туризма и стран СНГ объясняется не только бюджетными соображениями, но и психологическим комфортом — начинающие путешественники выбирают направления с минимальными барьерами. Любопытно, что Африка (16,6%) оказалась популярнее Европы (3,8%), что может говорить о приоритете пляжного отдыха над культурным», — поделилась пресс-служба сервиса по поиску и покупке авиа- и жд билетов Купибилет.

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