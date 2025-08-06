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В Тульской области четверо мужчин погибли из-за взрыва

В Тульской области четверо мужчин погибли из-за детонации взрывного устройства
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В Куркинском районе Тульской области произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

«По предварительным данным, вечером 5 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибли четверо мужчин», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что по факту смерти четырех человек возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

В управлении добавили, что с целью восстановления объективной картины произошедшего будут проведены судебные экспертизы, а также другие необходимые следственные действия.

5 августа сообщалось, что в селе Веселая Лопань Белгородского района в результате детонации украинского беспилотника во дворе частного дома пострадала женщина. Женщину госпитализировали и медики оказали ей необходимую помощь.

Ранее в Московской области два человека погибли при взрыве гранаты.

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