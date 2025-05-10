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В Московской области два человека погибли при взрыве гранаты

Baza: два человека погибли при взрыве гранаты в Лосино-Петровском
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Shutterstock

В Московской области в городе Лосино-Петровский два человека погибли при взрыве гранаты, еще два гражданина пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел вечером 9 мая. Двое семейные пары отмечали праздник на улице Горького. В ходе празднования один из мужчин достал гранату, затем он ушел курить на лестницу, где через несколько минут произошел взрыв.

В публикации говорится, что результате взрыва мужчины погибли, их жены получили легкие ранения и отказались от госпитализации.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Лискинском районе Воронежской области четыре человека пострадали от взрыва гранаты в частном доме, одного раненого спасти не удалось.

Инцидент произошел в хуторе Калач, по предварительной информации, граната взорвалась в руках у местного жителя, спасти его не удалось. Еще три человека, среди которых 10-летний мальчик, госпитализированы.

Ранее в Киеве из-за взрыва гранаты пострадал мужчина.

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