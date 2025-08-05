Три подростка пострадали в аварии с автобусом и легковушкой в Калининградской области

В Калининградской области три подростка пострадали в ДТП с автобусом

В Калининградской области 16-летние подростки пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел 5 августа на 93-м километре автодороги »Калининград — Гвардейск — Черняховск — Гусев — Нестеров — граница с Литовской Республикой», около поселка Шоссейное. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Nissan при выезде со второстепенной дороги не уступил путь служебному автобусу, двигавшемуся без пассажиров.

В результате столкновения пострадали водитель легкового автомобиля и трое его 16-летних пассажиров. Все они доставлены в медицинские учреждения. Водитель автобуса не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Остальные детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее в Башкирии легковушка с детьми вылетела с дороги, пострадал двухлетний ребенок.