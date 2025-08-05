В Башкирии легковушка с детьми вылетела с дороги, пострадал двухлетний ребенок

В Башкирии легковушка с шестью детьми и их матерью вылетела в кювет

В Республике Башкирии перевернулся легковой автомобиль, в салоне которого находились шесть детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«ДТП произошло около деревни Акташево Гафурийского района. Женщина, посадив своих шестерых детей, поехала купаться в соседнюю деревню. На дороге с гравийной поверхностью потеряла управление и допустила съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что машина вылетела с проезжей части. На фотографии заметно, что после ДТП дети сидят на обочине дороги.

По информации канала, в результате произошедшего пострадали трое детей, в числе которых был двухлетний ребенок. Всех пострадавших госпитализировали, остальных несовершеннолетних передали родственникам матери.

До этого сообщалось, что в Иркутской области в ДТП с грузовиком пострадали пять детей в возрасте от семи до 15 лет, им потребовалась помощь медиков.

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