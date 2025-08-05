На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии легковушка с детьми вылетела с дороги, пострадал двухлетний ребенок

В Башкирии легковушка с шестью детьми и их матерью вылетела в кювет
true
true
true
close
МЧС России

В Республике Башкирии перевернулся легковой автомобиль, в салоне которого находились шесть детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«ДТП произошло около деревни Акташево Гафурийского района. Женщина, посадив своих шестерых детей, поехала купаться в соседнюю деревню. На дороге с гравийной поверхностью потеряла управление и допустила съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что машина вылетела с проезжей части. На фотографии заметно, что после ДТП дети сидят на обочине дороги.

По информации канала, в результате произошедшего пострадали трое детей, в числе которых был двухлетний ребенок. Всех пострадавших госпитализировали, остальных несовершеннолетних передали родственникам матери.

До этого сообщалось, что в Иркутской области в ДТП с грузовиком пострадали пять детей в возрасте от семи до 15 лет, им потребовалась помощь медиков.

Ранее автомобили с москвичами внутри упали в болото.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами