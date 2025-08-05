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В Раде раскритиковали инициатора военной подготовки с пяти лет

Депутат Рады Скороход заявила о деградации инициатора военной подготовки с 5 лет
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РИА Новости

Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» раскритиковала заместителя начальника рекрутингового центра сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Швайку, который предложил ввести военную подготовку для девочек и мальчиков с детского сада, а именно с пяти лет.

По словам парламентария, после соответствующего заявления Швайки она выяснила, что его дети находятся в Европе.

«Он был женат пять раз, имеет шестерых детей: двух сыновей и четырех дочек. Сам Швайка служит на тыловой должности. Что он там советует? С пяти лет детей готовить? Почему они тогда в Европе, а не в детском саду, не бегают и не разбирают автоматы? Они все такие умные, но при этом своих детей держат в Европе, пусть они тут будут. <…> Мне кажется, у этих людей проблемы с мозгом, у них какая-то деградация, или они наелись каких-то препаратов», — сказала Скороход.

Политик также отметила, что ее пятилетний сын живет с ней на Украине.

«Что он сейчас должен делать? Пять лет, он в динозавров играет, какая подготовка?» — задалась вопросами депутат.

4 августа исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления министерства обороны Украины Игорь Хорта заявил, что граждан страны с 14 лет будут обучать национальному сопротивлению.

Ранее в Раде заявили о потерянном Украиной поколении.

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