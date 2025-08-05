Выросло число погибших сотрудников «Сватовского водоканала» в результате атаки ВСУ

Пащенко: умер один из раненых при атаке ВСУ сотрудников «Сватовского водоканала»

В больнице скончался один из сотрудников «Сватовского водоканала», пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко, пишет Telegram-канал правительства.

По ее словам, мужчина поступил в больницу со множественными осколочными ранениями головы, туловища и конечностей.

«Пострадавший был в крайне тяжелом состоянии. Находился под ИВЛ (искусственной вентиляцией легких — прим. ред.). К сожалению, медики оказались бессильны, пациент скончался, не приходя в сознание», — сказала Пащенко.

Она отметила, что жизни второго пострадавшего ничто не угрожает.

Сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что четыре сотрудника «Сватовского водоканала» погибли в результате атаки беспилотников. По его словам, два человека получили ранения. Также повреждения получил местный маслозавод и три автомобиля, включая водовоз. Пасечник отметил, что работники водоканала продолжали обеспечивать город водой, несмотря на обстрелы.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили под Красноармейск элитные отряды БПЛА.