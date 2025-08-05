Четыре сотрудника «Сватовского водоканала» погибли в результате обстрела беспилотниками ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, добавив, что еще два человека получили ранения.

По словам Пасечника, работники водоканала продолжали обеспечивать город водой, несмотря на обстрелы. Также повреждения получил местный маслозавод и три автомобиля, включая водовоз.

«Беззащитные люди – главная мишень для украинских неонацистов. Выражаю соболезнования семьям погибших», — сказал глава республики.

Вечером 5 августа ТАСС сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины в ударил по служебному автомобилю, в котором находились сотрудники «Сватовского водоканала». Источник агентства отметил, что удар по служебному автомобилю коммунальной службы был произведен около 15:10 мск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее депутат Рады указал на рост сопротивления режиму Зеленского.