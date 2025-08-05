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Автомобилист заехал на мемориал Защитникам Отечества в российском городе

В Югорске автомобилист заехал на мемориал Защитникам Отечества
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Pixabay

В Югорске водитель легкового автомобиля заехал на городской мемориал. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе мониторинга социальных сетей выявили два нарушения. В первом из инцидентов водитель Toyota Mark II заехал на территорию мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской», а во втором — владелец ВАЗ-21104 заехал в сквер у памятника «ЯК-40».

Полицейские оперативно установили личности обоих нарушителей. В отношении водителей составлены административные протоколы по статьям 12.19 и 12.5.1 КоАП РФ. Мужчины принесли публичные извинения жителям города.

До этого в Петербурге задержали братьев, пожаривших хлеб на Вечном огне. После приготовления перекуса злоумышленники скрылись на самокатах.

Ранее компания устроила пикник у памятника жертвам фашизма в краснодарском парке.

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