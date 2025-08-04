В Петербурге задержали братьев, пожаривших хлеб на Вечном огне

В Петербурге полиция задержала подозреваемых в осквернении Вечного огня на Марсовом поле. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 3 августа, очевидцы заметили у мемориального комплекса двоих мужчин, которые жарили хлеб на Вечном огне. После приготовления перекуса злоумышленники скрылись на самокатах.

Правоохранители, просмотрев записи с камер уличного видеонаблюдения, установили личность вандалов. Ими оказались 40-летний мужчина и его 36-летний брат. Оба доставлены в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Ярославской области дети сожгли венки на Вечном огне. Инцидент произошел у мемориала «Боевая Слава» братьям Королевым на площади Свободы в Пошехонье. Обгоревшие и покрытые копотью остатки венков заметили местные жители и опубликовали фотографии в соцсетях, потребовав найти виновных. В ходе проверки установили двоих подозреваемых, ими оказались мальчики 6 и 8 лет. С детьми и их законными представителями провели профилактическую беседу.

Ранее на Алтае трое школьников высушили на Вечном огне белье и попали под проверку силовиков.