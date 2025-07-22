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Компания устроила пикник у памятника жертвам фашизма в краснодарском парке

Краснодарцы устроили пикник у памятника жертвам фашизма и попали на видео
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Краснодарцы устроили пикник на мемориале в городском парке, их собираются привлечь к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Инцидент произошел в Чистяковской роще, где установлен памятник жертвам фашизма. Видео, которое записала случайная свидетельница застолья, быстро разошлось по городским пабликам.

На нем женщина за кадром делает замечание группе из примерно 10 человек, которые выпивают у мемориала «13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора». В ответ на упрек нарушители порядка заявили, что павшие отдали свои жизни как раз для того, «чтобы они здесь веселились и наслаждались жизнью».

«Нет слов», — заявила возмущенная очевидица.

Сегодня на скандальную публикацию обратили внимание правоохранители. Полиция уже начала проверку, в ходе которой будут установлены личности правонарушителей, а их действиям дана правовая оценка.

Ранее СК Бурятии завел дело о реабилитации нацизма на женщину, которая «оседлала» памятник воинам Гражданской войны.

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